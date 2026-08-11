Dhanbad News: आरबीएसके स्क्रीनिंग में चयनित बच्चों के इलाज को शिविर आज से
Dhanbad News: धनबाद में मंगलवार से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग, जांच, और नि:शुल्क उपचार की सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसमें दंत, ऑर्थोपेडिक, त्वचा, और नेत्र जांच शामिल हैं।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की स्क्रीनिंग में चिह्नित बच्चों के इलाज के लिए मंगलवार से सदर अस्पताल में विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की दोबारा स्क्रीनिंग, जांच, उपचार और आवश्यक परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। सभी सेवाएं नि:शुल्क रहेंगी। इसकी मॉनिटरिंग सीधे डीसी आदित्य रंजन और डीडीसी सन्नी राज करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से जारी कार्यक्रम के तहत 11 और 12 अगस्त को दंत स्वास्थ्य सेवाएं, 13 को क्लब फुट एवं ऑर्थोपेडिक सेवाएं, 14 को त्वचा रोग से संबंधी जांच और इलाज होगा। 20 अगस्त को मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री एवं प्रसूति तथा फिजिशियन सेवाएं उपलब्ध होंगी।
21 अगस्त को नेत्र जांच एवं उपचार और 22 अगस्त को कान, नाक, गला (ईएनटी) तथा न्यूरोसर्जन की सेवाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में विभिन्न बीमारियों और जन्मजात समस्याओं की पहचान कर समय पर उसका इलाज किया जाना है।
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