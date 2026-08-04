Dhanbad News: सिजुआ स्टेडियम के माली का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह समाप्त
Dhanbad News: सिजुआ स्टेडियम के माली सोमनाथ दलाई का 77 दिन का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सोमवार को समाप्त हो गया। उन्होंने दो वर्षों के बकाया वेतन और स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी। विधायक शत्रुघ्न महतो और जीएम निर्झर चक्रवर्ती ने मिलकर सत्याग्रह समाप्त कराया और बकाया वेतन का भुगतान किया गया।
Dhanbad News: सिजुआ स्टेडियम के माली सोमनाथ दलाई का 19 मई से सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सोमवार को 77 वें दिन समाप्त हो गया। सिजुआ एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से वे दो वर्षों के बकाया वेतन, स्टेडियम में पानी की व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। सोमवार को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सिजुआ क्षेत्र के जीएम निर्झर चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से जूस पिलाकर सत्याग्रह समाप्त कराया। जीएम ने बताया कि बीसीसीएल के डीटीओपी के साथ हुई लिखित वार्ता के आलोक में सोमनाथ दलाई का दो वर्षों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है।
वर्ष 2026-27 से नियमित वेतन भुगतान के लिए पांच वर्ष का टेंडर किया जा रहा है। जिस ठेकेदार को टेंडर मिलेगा, वह माली को प्रतिवर्ष 1.95 लाख रुपये का भुगतान करेगा, जिसकी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि अंगारपथरा से स्टेडियम तक पानी की समुचित व्यवस्था के लिए विधायक के साथ मिलकर प्रयास किया जाएगा। मौके पर पूर्व पार्षद महेश पासवान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जलाल अंसारी, मुखिया अशोक ठाकुर, आदित्यनाथ झा, सतीश सिंह, मो. सरीफ, मुन्ना सिंह, सपन पंडित, दिनेश रवानी, रवि महतो, गोविंद चौधरी, अहमद अंसारी, सुरेश चौधरी, दिनेश राय, रामजीवन सिंह, शंकर सिंह सहित मौजूद थे।
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