Dhanbad News: स्कूल वैन की चपेट में आकर छह साल की बच्ची गंभीर
Dhanbad News: मुराईडीह कॉलोनी में एक स्कूल वैन की चपेट में आने से छह वर्षीय दृष्टि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार वह खतरे से बाहर है लेकिन उसे 20-25 दिनों की निगरानी की आवश्यकता होगी। स्थानीय लोगों ने वाहन चालक की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है।
Dhanbad News: मुराईडीह कॉलोनी में गुरुवार की दोपहर स्कूल वैन की चपेट में आने से छह वर्षीय दृष्टि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों व परिजनों ने उसे तत्काल कतरास के निचितपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची के पिता प्रदुमन यादव दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि दृष्टि अपनी नाना कारू यादव के घर मुराईडीह कॉलोनी में रहती है। उसके पैर में गंभीर चोट आई है। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए उसे 20 से 25 दिनों तक चिकित्सकीय निगरानी में अस्पताल में रहना होगा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दृष्टि बरमसिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुराईडीह से पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान कॉलोनी स्थित एक आटा चक्की के पास तेज रफ्तार स्कूल वैन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कॉलोनी क्षेत्र में वाहनों की गति नियंत्रित कराने की मांग की। बताया जाता है कि स्कूल वैन मुराईडीह बस्ती के एक ग्रामीण का है। घटना की सूचना मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे और घायल बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाने की सहमति जताई।
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