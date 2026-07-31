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Dhanbad News: महिला समिति ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सिजुआ क्षेत्र की दीक्षा महिला मंडल ने नगरीकला उत्तर पंचायत सचिवालय में महिलाओं और युवतियों के लिए साड़ी व सैनिटरी पैड का वितरण किया। समिति की अध्यक्ष शर्मिष्ठा चक्रवर्ती ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

Dhanbad News: महिला समिति ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

Dhanbad News: सिजुआ क्षेत्र की दीक्षा महिला मंडल की प्रज्वाला महिला समिति की ओर से गुरुवार को नगरीकला उत्तर पंचायत सचिवालय में महिलाओं व युवतियों के बीच साड़ी व सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष शर्मिष्ठा चक्रवर्ती ने कहा कि समिति लगातार स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने महिलाओं से साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। मौके पर बबीता दास, बंशवीर नंदा, अपर्णा चक्रवर्ती, नेहाल राज, कंचन मिश्रा, दीपांजलि सैनी, रीना मित्रा, रेखा कुमारी, रोशनी अंसारी, दिनेश रजक, नरेश रवानी, परशुराम रवानी, तारकेश्वर महतो, राजेश रजक, अभिमन्यु कुमार आदि मौजूद थे।

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