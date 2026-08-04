Dhanbad News: धूमधाम से मना श्रीश्री अनीश्वर नाथ शिव मंदिर वार्षिकोत्सव
Dhanbad News: पाथरडीह थाना परिसर में स्थित श्रीश्री अनिश्वर नाथ शिव मंदिर का तीसरा वार्षिक स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंदिर को सजाकर विशेष पूजा व रुद्राभिषेक किया गया। पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में महाप्रसाद का वितरण किया गया।
Dhanbad News: पाथरडीह थाना परिसर स्थित श्रीश्री अनिश्वर नाथ शिव मंदिर का तृतीय वार्षिक स्थापना दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव को लेकर मंदिर को सजाया गया था। पंडित अविनाश पाठक के नेतृत्व में विशेष पूजा- अर्चना व रुद्राभिषेक कराई गई। पूजा पर पाथरडीह थाना प्रभारी बिट्टू कुमार व उनकी पत्नी मुख्य यजमान के रूप में बैठे थे। पूजा अर्चना के बाद बाबा का भव्य श्रृंगार कर आरती की गई। आरती में पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय श्रद्धालु भी शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर दरोगा दिलीप तिवारी, अभिमन्यु चौधरी, गौतम रवि, निरंजन प्रताप, नंदकिशोर सिंह, शंकर महतो सहित पुलिसकर्मियों, थाना शांति समिति के सदस्यों व श्रद्धालु मौजूद थे।
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