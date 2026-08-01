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Dhanbad News: शहरपुरा शिव मंदिर में श्रीरामचरितमानस मास परायण का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सिंदरी के शहरपुरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रावण मास के अवसर पर श्रीरामचरितमानस का मास परायण शुरू हुआ। यह धार्मिक कार्यक्रम 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को पूर्ण होगा। इस दौरान पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। आयोजकों का उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।

Dhanbad News: शहरपुरा शिव मंदिर में श्रीरामचरितमानस मास परायण का शुभारंभ

Dhanbad News: सिंदरी। शहरपुरा स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रावण मास के अवसर पर श्रीरामचरितमानस मास परायण का शुभारंभ शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। यह धार्मिक अनुष्ठान 30 जुलाई की देर रात से प्रारंभ हुआ है, जो 28 अगस्त को पूर्णाहूति के साथ संपन्न होगा। शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूरे महीने प्रतिदिन श्रीरामचरितमानस का विधिवत पाठ, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजक दामोदर दूबे ने बताया कि समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों, आपसी प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है।

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कार्यक्रम को सफल बनाने में दामोदर दूबे, अमर झा, कांति सिंह, बलराम सिंह, गढ़ानंद मिश्रा, पवन कुमार ओझा, अभय शंकर पांडेय और गिरिजा दत्त दूबे का सराहनीय योगदान रहा।

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