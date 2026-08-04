Dhanbad News: श्रीमद्भागवत कथा को लेकर कलश यात्रा आज
Dhanbad News: निचितपुर रेलवे स्टेशन रोड पर श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के लिए सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मंगलवार सुबह 7 बजे तुलसी कलश शोभा यात्रा निकलेगी और शाम 3:30 बजे से संगीतमय कथा का शुभारंभ होगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए कई स्थानीय लोग शामिल हैं।
Dhanbad News: निचितपुर रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार की सुबह 7 बजे तुलसी कलश शोभा यात्रा निकलेगी। कोड़ाडीह तालाब से विधि-विधान के साथ जल भरकर यात्रा पुनः कथा स्थल लौटेगी। इसके बाद शाम 3:30 बजे से संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ सुरेंद्र दास करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में निर्मल कुमार, अशोक वर्णवाल, मंजू देवी, भीम महतो, प्रीतम चौरसिया, संजय चौरसिया, मेघनाथ महतो, मनीष दुबे, नरेश पंडित, करण केवट, सीमंत महतो, कुंदन पटवा, शंकर कुमार राणा, सुनील साव, अनु कुमार वर्णवाल, राजेश गुप्ता, हलधर महतो, माधव चंद्र महतो, विजय सिन्हा, कमल महतो, अमर सिंह, भिखू सिंह, चंडी सिंह, जंगबहादुर सिंह, गुड्डू सिंह, तेजू सिंह, चंद्रमोहन सिंह, सुनील भगत लगे हुए हैं।
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