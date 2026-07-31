Dhanbad News: सावन शुरू, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा धनबा
Dhanbad News: भगवान शिव की आराधना का पावन माह श्रावण मास गुरुवार से शुरू हो गया। धनबाद के शिवालयों में सुबह-सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने जल, दूध और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। बाजारों में भी पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए रौनक देखने को मिली।
Dhanbad News: भगवान शिव की आराधना और आस्था का पावन माह श्रावण मास गुरुवार से शुरू हो गया। सावन के पहले ही दिन धनबाद के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की। शहर के बेकारबांध नागेश्वर शिव मंदिर, भुईंफोड़ मंदिर, हीरापुर शिवालय, पॉलीटेक्निक रोड स्थित दीनानाथ महादेव मंदिर सहित आसपास के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और के जयघोष से गूंजते रहे। श्रावण मास को लेकर मंदिर समितियों ने विशेष सजावट के साथ पूजा-अर्चना की व्यापक व्यवस्था कर रखी थी।बाजारों
में दिखी रौनकसावन के पहले दिन बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। पूजा सामग्री, बेलपत्र, फूल-माला, रुद्राक्ष, कांवर और शिव पूजा से जुड़े सामान की दुकानों पर खरीदारों की अच्छी भीड़ रही। शहर का माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ सावन मास का स्वागत किया।
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