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Dhanbad News: शिव शक्ति मंदिर के वार्षिकोत्सव पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हीरापुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के हीरापुर भिश्तीपाड़ा स्थित शिव शक्ति मंदिर का वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह से रात तक धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। कलश यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था, और संध्या में माता की चौकी सजाई गई। कार्यक्रम में भजन-कीर्तन और प्रसाद का वितरण हुआ।

Dhanbad News: शिव शक्ति मंदिर के वार्षिकोत्सव पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हीरापुर

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। हीरापुर भिश्तीपाड़ा स्थित शिव शक्ति मंदिर का वार्षिकोत्सव रविवार को श्रद्धा, उल्लास और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। सुबह से देर रात तक चले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली। श्रद्धालु नगर भ्रमण करते हुए पंपू तालाब पहुंचे, जहां से वैदिक विधि-विधान के अनुसार जल भरकर पुनः मंदिर पहुंचे। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरा मार्ग शिवमय हो गया।

इसके उपरांत पूर्वाह्न 11:30 बजे मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक एवं महापूजन का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का विधिवत अभिषेक किया गया और श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की।संध्या में सजी माता की चौकी : संध्या में माता रानी की दिव्य चौकी सजाई गई। माता के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय आभा से आलोकित हो उठा। इसके बाद भजन-कीर्तन एवं माता के जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु देर रात तक भक्ति गीतों पर झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के बीच भोग-प्रसाद का भी वितरण किया गया। पूरे धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में पंडित संतोष झा, पंडित रवि मिश्रा, अंकित झा, पंकज पांडे सहित अन्य श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं चंदन कुमार और बबलू जायसवाल ने यजमान के रूप में सभी धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत निर्वहन किया।

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