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Dhanbad News: कहीं भूतनाथ सा शृंगार तो ही दूध से महादेव का अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद, श्रावण मास की पहली सोमवारी पर शिवभक्ति में डूब जाएगा। प्रमुख शिवालयों को सजाया गया है और विशेष अनुष्ठानों की योजना है। मटकुरिया में श्री भूतनाथ मंदिर आकर्षण का केंद्र होगा। राजेंद्र सरोवर में भव्य शिव महाआरती होगी। अन्य मंदिरों में भी विशेष आयोजन होंगे।

Dhanbad News: कहीं भूतनाथ सा शृंगार तो ही दूध से महादेव का अभिषेक

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर आज पूरा धनबाद शिवभक्ति में सराबोर होगा। शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। तड़के मंगला आरती से लेकर रात्रि महाआरती तक विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई मंदिरों में विशेष व्यवस्था भी की गई है। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र मटकुरिया स्थित श्री भूतनाथ मंदिर रहेगा। यहां पहली सोमवारी पर ब्र्र्रह्म मुहुर्त से ही रुद्राभिषेक का अनुष्ठान प्रांरभ हो जाएगा। इसके बाद बाब का शृंगार होगा, भोग लगाया जाएगा। तड़के चार बजे से लेकर सुबह eight बजे से अनुष्ठान होगा। इसके बाद भक्त जर्लापण कर सकेंगे। वहीं दोपहर दो से पांच बजे तक पट बंद रहेगा। संध्या में भक्त बाबा के महाकाल स्वरुप का दिव्य दर्शन करेंगे.

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राजेंद्र सरोवर में शिव महाआरती

शिव तांडव और शिव के स्त्रोतों से गुंजेगा राजेंद्र सरोवर : राजेंद्र सरोवर (बेकारबांध) परिसर में शाम को भव्य शिव महाआरती का आयोजन होगा। वाराणसी की तर्ज पर होने वाली इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होगें। भजन-कीर्तन और दीपों की अलौकिक छटा के बीच पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब जाएगा.

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अन्य शिवालयों में विशेष अनुष्ठान

अन्य शिवालय भी सजकर तैयार : शहर के कई अन्य शिवालयों में भी पहली सोमवारी पर विशेष अनुष्ठान होंगे। कहीं भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया जाएगा तो कहीं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भूईफोड़ मंदिर, खड़ेश्वरी मंदिर, सर्वेश्वरी आश्रम, दीनानाथ महादेव मंदिर सहित अन्य शिवलयों में सुबह से ही कतार लग जाएगी। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, कतारबद्ध दर्शन और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। पहली सोमवारी को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है । चहूंओर ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गुंजायमान है.

अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धनबाद में पहली सोमवारी पर क्या विशेष अनुष्ठान होंगे?
धनबाद में पहली सोमवारी पर मंगला आरती से लेकर रात्रि महाआरती तक विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा।
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