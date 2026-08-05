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Dhanbad News: आकाशकिनारी में भू-धंसान, पांच घर सामान समेत जमींदोज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र में न्यू आकाशकिनारी कोलियरी के पास मंगलवार शाम को भूस्खलन की घटना में पांच घर जमींदोज हो गए। तेज आवाज और जमीन में कंपन के कारण लोगों ने समय पर घरों से बाहर निकलकर जान बचाई। संपत्ति का लाखों का नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावितों के पुनर्वास का आश्वासन दिया।

Dhanbad News: आकाशकिनारी में भू-धंसान, पांच घर सामान समेत जमींदोज

Dhanbad News: बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र की न्यू आकाशकिनारी कोलियरी की परियोजना के समीप राजहंस रिफैक्ट्री के पीछे स्थित सेलेक्टेड गोविंदपुर में मंगलवार को शाम करीब सात बजे जोरदार आवाज के साथ पांच घर सामान समेत धरती में समा गए। भीषण भू-धंसान की इस घटना के बाद यहां अफरातफरी मच गई। तेज धमाके जैसी आवाज और जमीन में कंपन के बाद तुरंत लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी प्रभावित ईश्वर दास ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज के साथ धरती हिलने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उनके घर आंखों के सामने ही धंसने लगे।

जान बचाने के लिए सभी लोग बाहर की ओर भागे। इस हादसे में संजय दास, ईश्वर दास, लक्ष्मण बाउरी, राजू भुईंया और हीरो दास के मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए। घरों में रखी बाइक, टेलीविजन, पलंग समेत अन्य सामान मलबे में दब गए। इससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद आसपास के दर्जनों लोगों में दहशत है।घटना की सूचना मिलते ही कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की भीड़ को हटाकर क्षेत्र की घेराबंदी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर भू-धंसान हुआ, वहां पूर्व में बीसीसीएल की भूमिगत खदानें संचालित होती थीं। लगातार हो रही बारिश के कारण खदानों में पानी भरने से जमीन कमजोर पड़ गई। इस वजह से यह हादसा हुआ। सूचना पाकर वार्ड एक की पार्षद मधुमाला मौके पर पहुंची और वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद प्रभावितों के पुनर्वास का आश्वासन दिया। मधुमाला ने बतायी कि बीसीसीएल प्रबंधन से बात कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा के साथ पुनर्वास की पहल करेंगे।

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