Dhanbad News: सड़क हादसे में दुकानदार गंभीर रूप से घायल, दुर्गापुर रेफर
Dhanbad News: जोड़ापोखर में डिगवाडीह के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में स्टेशनरी दुकान संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गापुर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उनकी पसली टूट गई और गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Dhanbad News: जोड़ापोखर। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में गुरुवार की रात हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में स्टेशनरी दुकान संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जितेंद्र कुमार गुप्ता अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए।
डॉक्टरों के अनुसार उनकी पसली टूट गई है और सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से ही वह बेहोश हैं। सूचना मिलने पर जोड़ापोखर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।