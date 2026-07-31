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Dhanbad News: सड़क हादसे में दुकानदार गंभीर रूप से घायल, दुर्गापुर रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: जोड़ापोखर में डिगवाडीह के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में स्टेशनरी दुकान संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गापुर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उनकी पसली टूट गई और गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Dhanbad News: सड़क हादसे में दुकानदार गंभीर रूप से घायल, दुर्गापुर रेफर

Dhanbad News: जोड़ापोखर। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में गुरुवार की रात हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में स्टेशनरी दुकान संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जितेंद्र कुमार गुप्ता अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए।

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डॉक्टरों के अनुसार उनकी पसली टूट गई है और सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से ही वह बेहोश हैं। सूचना मिलने पर जोड़ापोखर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

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