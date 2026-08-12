Dhanbad News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार हुआ घायल
Dhanbad News: सिंदरी में मंगलवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार टिंकू राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय क्लीनिक में प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर किया गया। घटना के समय टिंकू राम अपने घर जा रहे थे। अज्ञात वाहन घटना के बाद भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Dhanbad News: सिंदरी, प्रतिनिधि। सिंदरी थाना के समीप मंगलवार की रात करीब 9 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार टिंकू राम गंभीर रुप से घायल हो गया। टिंकू राम के सिर पर चोट आई है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को रोहडाबांध स्थित एक निजी क्लीनिक ले गए। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया। घटना की खबर पाकर परिजनों के अलावे काफी संख्या में अम्बेडकर नगर के लोग पहुंचे। कुछ देर बाद सिंदरी पुलिस पहुंची। घटना की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोहडाबांध से टिंकू राम स्कूटी से अपने घर अम्बेडकर नगर जा रहा था।
इसी दौरान सिंदरी थाना के समीप विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट आकर घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद अज्ञात वाहन भाग निकला।
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