Dhanbad News: चार दिनों तक 10 घंटे बाधित रहेगी बिजली
Dhanbad News: बलियापुर, डिगवाडीह, सिंदरी और मुकुंदा क्षेत्रों में चार दिन तक सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक बिजली नहीं आएगी। इस दौरान, डीवीसी पाथरडीह में 132 केवी मैनबर्थ कंडक्टर का परिवर्तन होगा। काम पूरा होने के बाद विद्युतापूर्ति फिर शुरू की जाएगी।
Dhanbad News: बलियापुर, डिगवाडीह, सिंदरी व मुकुंदा इलाके में चार दिन तक सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक विद्युतापूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान डीवीसी पाथरडीह में 132 केवी मैनबर्थ कंडक्टर को बदलने का काम किया जाएगा। मैनबर्थ कंडक्टर बदलने का काम पूरा होते ही विद्युतापूर्ति पूर्ववत बहाल कर दी जाएगी।
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