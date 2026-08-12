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Dhanbad News: ट्वेंटी ट्वेंटी टावर में शिल्पा झा बनीं सावन क्वीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के झारूडीह में आयोजित सावन महोत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में भाग लिया। गीत-संगीत और मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच, शिल्पा झा को सावन क्वीन चुना गया। इस महोत्सव में मंजू देवी, वर्षा झा, डॉ राजश्री और अन्य बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

Dhanbad News: ट्वेंटी ट्वेंटी टावर में शिल्पा झा बनीं सावन क्वीन

Dhanbad News: धनबाद। झारूडीह स्थित ट्वेंटी ट्वेंटी टावर में आयोजित सावन महोत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सज-धजकर हिस्सा लिया। गीत-संगीत और मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच शिल्पा झा को सावन क्वीन चुना गया। महोत्सव में मंजू देवी, वर्षा झा, डॉ राजश्री, पूनम सिंह, सरिता, संगीता समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं।

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