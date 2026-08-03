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Dhanbad News: महोत्सव में निभा बरनवाल बनीं सावन क्वीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में बरनवाल युवा मंच महिला समिति ने जोड़ाफाटक रोड स्थित होटल में सावन महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनीता बरनवाल ने की, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। निभा बरनवाल को सावन क्वीन चुना गया। आयोजन के सफल होने में समिति के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Dhanbad News: महोत्सव में निभा बरनवाल बनीं सावन क्वीन

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। बरनवाल युवा मंच महिला समिति की ओर से रविवार को जोड़ाफाटक रोड स्थित होटल में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अहिबरन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनीता बरनवाल ने की। इस अवसर पर महिलाओं ने झूला, नृत्य, हाउजी, प्रश्नोत्तरी एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में निभा बरनवाल को सावन क्वीन चुनी गईं। समिति की सचिव रजनी बरनवाल, कोषाध्यक्ष प्रतिभा कुमारी, सांस्कृतिक मंत्री प्रियंका बरनवाल तथा उपाध्यक्ष सरिता बरनवाल ने आयोजन सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बरनवाल युवा मंच के अध्यक्ष मनोज बरनवाल और सचिव नागेंद्र बरनवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोजन में सहयोग किया।

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