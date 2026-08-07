Dhanbad News: हैप्पी चाइल्ड नर्सरी स्कूल में सावन उत्सव
Dhanbad News: धनबाद के हैप्पी चाइल्ड नर्सरी स्कूल में शुक्रवार को सावन उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में हरियाली और लोक संस्कृति का माहौल था। बच्चों ने हरे पारंपरिक परिधान पहने और शिक्षकों ने उन्हें सावन और वर्षा ऋतु के महत्व के बारे में बताया। मेहंदी और भगवान शिव की पूजा का आयोजन भी हुआ।
Dhanbad News: धनबाद। हैप्पी चाइल्ड नर्सरी स्कूल में शुक्रवार को सावन उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान पूरा विद्यालय परिसर सावन की हरियाली, लोक संस्कृति और उमंग से सराबोर नजर आया। बच्चे और शिक्षक-शिक्षिकाएं हरे रंग के पारंपरिक एवं आकर्षक परिधानों में नजर आए। शिक्षकों ने बच्चों को सावन मास और वर्षा ऋतु के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्व से परिचित कराया। मेहंदी लगाने, सावन के झूले झूलने तथा भगवान शिव की पूजा-अर्चना के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य गीता सिंह समेत अन्य ने संबोधित किया।
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