Dhanbad News: रेडिसन में सावन व तीज मेले का शुभारंभ, पहले ही दिन उमड़ी खरीदारों की भीड़

Dhanbad News: धनबाद में आयोजित दो दिवसीय सावन और तीज मेले का उद्घाटन हुआ। मेले में 45 स्टॉल्स पर पारंपरिक एवं आधुनिक उत्पादों की बिक्री हो रही है। आकर्षक राखियों, डिजाइनर परिधानों और बच्चों के वस्त्रों के साथ ही मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। यह मेला नए स्टार्टअप को अवसर देने का मंच भी है।

Dhanbad News: धनबाद,वरीय संवाददाता। रिवाज फैशन एंड लाइफस्टाइल ग्रुप की ओर से रेडिसन होटल में आयोजित दो दिवसीय सावन एवं तीज मेले का गुरुवार को विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के साथ ही मेले में महिलाओं और खरीददारों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले ही दिन लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर पारंपरिक एवं आधुनिक उत्पादों की खरीदारी की और मेले का भरपूर आनंद लिया। आयोजकों ने बताया कि दो दिवसीय इस मेले में कुल 45 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें जमशेदपुर, सूरत, पंजाब, जयपुर सहित देश के विभिन्न शहरों से आए उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में डिजाइनर परिधान, फैशन आभूषण, बच्चों के वस्त्र, गृह सज्जा की सामग्री, आकर्षक राखियां, भगवान के परिधान, खानपान के स्टॉल सहित अनेक उत्पाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं。

मनोरंजन और गतिविधियां ग्रुप की सदस्य अंबिका गोयल और निशा अग्रवाल ने बताया कि मेले में खरीदारी के साथ-साथ मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मेहंदी, चित्रांकन और सृजनात्मक कला की प्रस्तुतियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जबकि बच्चों के लिए भी मनोरंजक खेलों की व्यवस्था की गई है। सावन और तीज के त्योहार को ध्यान में रखते हुए मेले का वातावरण पूरी तरह पारंपरिक रंग में रंगा नजर आया।

उद्यमियों के लिए मंच उन्होंने बताया कि मेले का उद्देश्य केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नए स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों को अपनी प्रतिभा और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना भी है। इसी कारण स्टॉलों की संख्या सीमित रखी गई है, ताकि प्रत्येक प्रतिभागी को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सके।

भविष्य की संभावनाएं आयोजकों के अनुसार मेले के पहले दिन मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सावन और तीज की खरीदारी के लिए यह मेला शहरवासियों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।