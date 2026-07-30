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Dhanbad News: सशिमं में संघ ने धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने झरिया नगर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भगवा ध्वज फहराया गया और पंडितों द्वारा गुरु की पूजा की गई। स्वयंसेवकों ने भी गुरुदक्षिणा अर्पित कर अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया। समारोह में कई प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया और मिठाई बांटी गई।

Dhanbad News: सशिमं में संघ ने धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव

Dhanbad News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) झरिया नगर की ओर से बुधवार को लाल बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम भगवा ध्वज फहराया गया, जिसे स्वयंसेवक अपना गुरु मानते हैं। इसके बाद झरिया नगर संघचालक डॉ. देवकीनंदन पांडे एवं बौद्धिक प्रमुख हरीश कुमार जोशी अधिवक्ता ने भगवा ध्वज की पूजा कर गुरुदक्षिणा अर्पित की। उन्होंने आद्य सरसंघचालक डॉ. केशवराव बलिराव हेडगेवार और परम पूजनीय श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के चित्रों पर माल्यार्पण किया। बौद्धिक प्रमुख हरीश कुमार जोशी ने स्वयंसेवकों को भगवा ध्वज को गुरु मानने और गुरुदक्षिणा का महत्व बताया।

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मौके पर नगर कार्यवाह दयानंद शर्मा, बलदेव पांडे, रामश्रेष्ठ झा, राजेंद्र केशरी, अजीत गुप्ता, राजेंद्र साव, विश्वनाथ साव, अनूप लिल्हा, डा. नीरज पांडेय, अशोक बरनवाल, गिरजाजी, राजकुमार अग्रवाल, अजय वर्मा, गोरेलाल, अशोक अग्रवाल और इंद्रजीत सिंह सहित कई स्वयंसेवकों ने गुरुदक्षिणा समर्पित की। प्रार्थना के बाद मिठाई बांटी गई।

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