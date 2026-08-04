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Dhanbad News: रेलवे के केबल चोरी में आरपीएफ ने चार को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद रेलवे यार्ड से 27 जुलाई को केबल चोरी के मामले में आरपीएफ ने दो चोरों और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। इन सभी को रेलवे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। चोरी में शामिल सूरज और दीपक ने कबाड़ी सिकंदर को केबल बेची थी।

Dhanbad News: रेलवे के केबल चोरी में आरपीएफ ने चार को पकड़ा

Dhanbad News: धनबाद। आरपीएफ की टीम ने धनबाद रेलवे यार्ड से 27 जुलाई को केबल चोरी मामले में दो चोर और एक कबाड़ी वाले को दबोचा है। तीनों को सोमवार को रेलवे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि गांधी रोड सब्जी बागान निवासी सूरज कुमार ने राजगंज बालीटांड़ निवासी दीपक किस्कू के साथ मिलकर धनबाद यार्ड लाइन नंबर चार में खड़ी कोच का गियर केबल चोरी कर लिया था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने केबुल को हरिहरपुर थाना क्षेत्र के गोमो निवासी सिकंदर उर्फ दीपू को बेचा है।

इसके बाद आरपीएफ ने सिकंदर को भी पकड़ा।

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