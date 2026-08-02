Dhanbad News: शिविर में 87 दिव्यांगों का पंजीकरण, निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण की प्रक्रिया शुरू

Dhanbad News: रोटरी क्लब ऑफ धनबाद की ओर से रोटरी फाउंडेशन के ग्लोबल ग्रांट उम्मीद की किरण के तहत जोड़ाफाटक रोड स्थित जैन मिलन परिसर में शनिवार से तीन दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन में नई उम्मीद जगाना है। शिविर का उद्घाटन पूर्व रोटरी अंतरराष्ट्रीय निदेशक कमल सांघवी ने किया। इस अवसर पर रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर विकास शर्मा, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष कनव बाली सहित क्लब के पदाधिकारी, सदस्य एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर के पहले दिन 87 दिव्यांग लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया।

विशेषज्ञ तकनीकी टीम ने सभी लाभार्थियों का विस्तृत परीक्षण कर उनके माप लिए, जिसके आधार पर उनके लिए उपयुक्त कृत्रिम अंग तैयार किए जाएंगे। बड़ी संख्या में पहुंचे अन्य दिव्यांगों का पंजीकरण और माप लेने की प्रक्रिया आगामी दो दिनों में पूरी की जाएगी। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद ने बताया कि यह सेवा परियोजना रोटरी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसमें रोटरैक्ट क्लब ऑफ बीआईटी सिंदरी, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ, इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद और धनबाद श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ की ओर से की जा रही है। क्लब पदाधिकारियों के अनुसार शिविर 2 और 3 अगस्त को भी जैन मिलन परिसर में जारी रहेगा। पात्र दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।