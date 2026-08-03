Dhanbad News: झारूडीह देव विहार के पास महिला से मंगलसूत्र झपटा
Dhanbad News: धनबाद के झारूडीह देव विहार कैंपस के पास रविवार सुबह एक महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। भुक्तभोगी की शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।
Dhanbad News: धनबाद। झारूडीह देव विहार कैंपस के पास रविवार की सुबह एक महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। भुक्तभोगी देव विहार कैंपस सावित्री कुंज अपार्टमेंट निवासी दीपक कुमार शर्मा की पत्नी ने मामले में धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शनिवार की शाम भी गजुआटांड़ में कृष्णा कुमार के गले से सोने की चेन झपट ली थी। इस घटना के 16-17 घंटे बाद फिर शहर में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को दिए आवेदन में पूनम ने बताया कि वह सुबह में गोल्फ ग्राउंड गई थीं। सुबह करीब पौने नौ बजे से नौ बजे के बीच वह गोल्फ ग्राउंड से वापस अपने घर के पास टोटो से लौटी थीं।
जैसे ही टोटो रुका और वह चालक को पेमेंट करने लगीं इसी बीच बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और उनके गले से मंगलसूत्र झपट लिया। मंगलसूत्र का वजन 20 ग्राम था। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कराई जा रही है।
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