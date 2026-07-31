Dhanbad News: घर से पचास हजार नगद व दो लाख के सामान चोरी
Dhanbad News: महुदा थाना क्षेत्र में धनबाद-बोकारो फोरलेन मार्ग पर कांड्रा बस्ती के पास फागु महतो के घर में दिनदहाड़े चोरी हुई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 रुपये और 2 लाख रुपये से अधिक का सामान चुराया। महुदा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
Dhanbad News: महुदा। महुदा थाना अंतर्गत धनबाद-बोकारो फोरलेन मार्ग पर कांड्रा बस्ती के समीप फागु महतो के घर से दिनदहाड़े अपराधियो ने घर का ताला तोड़कर पचास हजार नगद व दो लाख से अधिक के सामान चोरी कर लिए गए। घटना की सूचना पर पहुंची महुदा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
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