Dhanbad News: कुंजी बस्ती में बंद घर में एक लाख की चोरी
Dhanbad News: महुदा थाना क्षेत्र के कुंजी बस्ती में बीसीसीएल कर्मी नीलकंठ दुबे के घर में चोरों ने 10 हजार रुपये नकद सहित एक लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया। घटना के समय वह अपने परिवार के साथ गिरिडीह में थे। पुलिस ने जांच शुरू की है।
Dhanbad News: महुदा थाना क्षेत्र के कुंजी बस्ती निवासी बीसीसीएल कर्मी नीलकंठ दुबे के बंद आवास में मंगलवार की देर रात चोरों ने धावा बोलकर 10 हजार रुपए नकद समेत एक लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही महुदा पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। नीलकंठ ने बताया कि मंगलवार की शाम घर में ताला बंद कर वह परिवार के साथ गिरिडीह के बिलोटांड़ स्थित अपने पुत्र शिवराम दुबे की ससुराल गए थे। बुधवार तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच जब वह परिवार के साथ वापस लौटे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था।
पड़ोसी से सीढ़ी लेकर घर में घुसे और दरवाजा खोला। अंदर सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। चोर एक एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, गैस सिलेंडर, सोने की कानबाली, नथनी तथा तिजोरी में रखे 10 हजार रुपये ले गए हैं।
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