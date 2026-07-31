Dhanbad News: मारपीट व छिनतई का आरोप
Dhanbad News: जोड़ापोखर के अनिकेत ने भागा आजाद नगर के रौशन कुमार के खिलाफ मारपीट और 10,000 रुपए व तीन मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। अनिकेत ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना तब हुई जब अनिकेत भागा स्टेशन की ओर जा रहा था। जोड़ापोखर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Dhanbad News: जोड़ापोखर। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा अयोध्या नगरी निवासी अनिकेत ने भागा आजाद नगर के रहने वाले रौशन कुमार के खिलाफ मारपीट करने और ₹10 हजार नकद व तीन मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित अनिकेत ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, जब वह भागा स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी वहां पहुंचते ही रौशन ने उसके साथ मारपीट की और छिनतई की घटना को अंजाम दिया। जोड़ापोखर पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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