Dhanbad News: एबीजी कोलियरी में दो कर्मियों को बंधक बना 60 फीट केबल की लूट
Dhanbad News: गोविंदपुर क्षेत्र में एबीजी कोलियरी के बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के पास, रात को अपराधियों ने दो कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 60 फीट केबल काटकर लूट लिया। इस घटना के कारण आस-पास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे लगभग दो हजार लोग प्रभावित हुए हैं।
Dhanbad News: कतरास, प्रतिनिधि। गोविंदपुर क्षेत्र की एबीजी कोलियरी के आगरडीह स्थित बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के समीप शनिवार की रात करीब ढाई बजे अपराधियों ने दो कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 60 फीट केबल काटकर लूट लिया। घटना के बाद आकाशकिनारी बस्ती, कोलियरी कार्यालय, भटमुरना समेत आसपास के क्षेत्रों में पिट वाटर की आपूर्ति ठप हो गई। इससे करीब दो हजार की आबादी प्रभावित है। भुक्तभोगी कर्मी हीरालाल बेलदार और धर्मेंद्र बेलदार ने बताया कि 15-20 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दोनों को बंधक बनाकर एक जगह बैठा दिया। विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और केबल काटकर फरार हो गए।
सूचना पर कोलियरी प्रबंधक और कतरास पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का जायजा लिया। समाचार लिखे जाने तक प्रबंधन की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। पिट वाटर आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी।
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