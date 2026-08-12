Dhanbad News: सड़क निर्माण को लेकर वार्ड 51 के पार्षद और पूर्व पार्षद आमने-सामने

Dhanbad News: चासनाला में पाथरडीह से मोहलबनी बिरसापुल जाने वाली सड़क के निर्माण को लेकर वार्ड 51 के पार्षदों के बीच विवाद शुरू हो गया है। बीरेंद्र कुमार ने बताया कि निर्माण पश्चिम दिशा से शुरू होना चाहिए जबकि पायल सुपकार और पूर्व पार्षद पुष्पा सुपकार पूर्व दिशा से काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। पाथरडीह से मोहलबनी बिरसापुल जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय राजनीति गरमा गई है। सड़क निर्माण की दिशा और सुरक्षा को लेकर वार्ड 51 के वर्तमान पार्षद बीरेंद्र कुमार, पूर्व पार्षद पुष्पा सुपकार और पायल सुपकार के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया है।

स्थानीय नेता और विवाद पार्षद बीरेंद्र कुमार का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य पश्चिम दिशा से शुरू होना चाहिए, जैसा कि महापौर संजीव सिंह ने निर्देश दिया था। वहीं, दूसरी ओर पायल सुपकार और पूर्व पार्षद पुष्पा सुपकार काम को पूर्व दिशा की तरफ से शुरू कराने की मांग पर अड़ी हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पार्षद बीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने पहले 6-7 हाइवा मिट्टी और पत्थर गिराकर छोड़ दिया था। प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी एक साजिश के तहत निर्माण कार्य बंद कराकर टालमटोल कर रही थी। जब महापौर संजीव सिंह ने इस संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद महापौर ने महाप्रबंधक से फोन पर बात कर अविलंब सड़क बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद दोबारा काम शुरू हुआ।

स्थानीय समर्थन और चिंताएँ बीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं हो जाता, वे स्थानीय लोगों के सहयोग से मौके पर डटे रहेंगे। उनके पक्ष से संजय सिंह, दिलीप कुमार, रुस्तम, पलटू कुमार, अंदिल कुमार, रामचन्द्र सिंह और अविनाश कुमार मौके पर मुस्तैद थे। दूसरी तरफ, पायल सुपकार ने तर्क दिया कि प्रबंधन जहां नया रास्ता बना रहा है, वह स्थानीय ग्रामीणों की जमीन है। वहां छोटे बच्चे खेलते हैं, जिससे भारी वाहनों के आने-जाने से सुरक्षा का बड़ा खतरा पैदा होगा। उन्होंने मांग की कि प्रबंधन पुराने रास्ते पर ही ओबी गिराकर इसकी भराई करे और वहीं से मुख्य सड़क का निर्माण करे। उनके समर्थन में पूर्व पार्षद पुष्पा सुपकार, राजकुमार रवानी, अनिल रवानी, दिलीप रवानी, काली रवानी, रीना देवी, सावित्री देवी, मिहिर रवानी, ज्वाला रवानी, सुषमा देवी और ललिता देवी समेत कई लोग डटे हुए थे। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण माहौल के बीच सड़क निर्माण कार्य जारी है और दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को लेकर वहां डटे हुए हैं।