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Dhanbad News: सड़क पर गिरी मिट्टी से फिसली बाइक, दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद-बलियापुर मार्ग पर बुधवार सुबह बारिश के कारण सड़क पर गिरी मिट्टी से बाइक फिसल गई। हादसे में दो युवक घायल हुए, जिनमें से एक को गंभीर चोटें आईं। दोनों युवक काम पर जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया।

Dhanbad News: सड़क पर गिरी मिट्टी से फिसली बाइक, दो युवक घायल

Dhanbad News: धनबाद। धनबाद-बलियापुर मार्ग पर रेलवे ब्रिज के पास बुधवार की सुबह बारिश के कारण सड़क पर गिरी मिट्टी से बाइक फिसल गई। हादसे में दो युवक घायल हो गए। दोनों बलियापुर के रहने वाले हैं और बैंक मोड़ स्थित दुकान में काम करते हैं। युवक बुधवार की सुबह बाइक से घर से काम पर जाने के लिए निकले। रेलवे ब्रिज के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फैली मिट्टी के कारण अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में रमेश रजवार के हाथ, पैर और कमर में चोट लगी। बाइक चला रहे साजन रजवार को हल्की चोट आई है।

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में उनका इलाज किया गया।

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