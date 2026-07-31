Dhanbad News: ई20 के साथ हाइब्रिड वाहनों को तवज्जो दे रहे खरीदार

Dhanbad News: जिले में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ अब वैकल्पिक ईंधन और नई तकनीक वाले वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग की जनवरी से जून 2026 की छमाही रिपोर्ट के अनुसार खरीदार अब ऐसे वाहनों को अधिक पसंद कर रहे हैं, जो ई20 ईंधन के साथ-साथ सीएनजी या हाइब्रिड तकनीक पर भी चल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार छह माह में 600 से अधिक ऐसे वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो ई20 के साथ सीएनजी पर भी चल सकते हैं। वहीं ई20 और हाइब्रिड (पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक) तकनीक वाले 467 वाहन खरीदे गए। दूसरी ओर सिर्फ सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या 250 रही। इस अवधि में करीब तीन हजार इलेक्ट्रिक वाहन भी जिले की सड़कों पर उतरे, जिससे स्पष्ट है कि लोग अब पर्यावरण अनुकूल और कम परिचालन खर्च वाले विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं。