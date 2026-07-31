Dhanbad News: ई20 के साथ हाइब्रिड वाहनों को तवज्जो दे रहे खरीदार
Dhanbad News: जिले में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ-साथ अब वैकल्पिक ईंधन और नई तकनीक वाले वाहनों की मांग बढ़ रही है। जनवरी से जून 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 से अधिक ऐसे वाहन पंजीकृत हुए हैं, जिनमें ई20, सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक शामिल हैं। लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
Dhanbad News: जिले में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ अब वैकल्पिक ईंधन और नई तकनीक वाले वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग की जनवरी से जून 2026 की छमाही रिपोर्ट के अनुसार खरीदार अब ऐसे वाहनों को अधिक पसंद कर रहे हैं, जो ई20 ईंधन के साथ-साथ सीएनजी या हाइब्रिड तकनीक पर भी चल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार छह माह में 600 से अधिक ऐसे वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो ई20 के साथ सीएनजी पर भी चल सकते हैं। वहीं ई20 और हाइब्रिड (पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक) तकनीक वाले 467 वाहन खरीदे गए। दूसरी ओर सिर्फ सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या 250 रही। इस अवधि में करीब तीन हजार इलेक्ट्रिक वाहन भी जिले की सड़कों पर उतरे, जिससे स्पष्ट है कि लोग अब पर्यावरण अनुकूल और कम परिचालन खर्च वाले विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं。
आंकड़ों में दिख रहे ई20 के साइड इफेक्ट
दावा किया जा रहा है कि ई20 ईंधन से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है, लेकिन माइलेज और पुराने इंजनों में इसके कुछ दुष्प्रभाव को लेकर लोग आशंकित भी हैं। पुराने वाहनों (बीएस 3) वर्ष 2016 से पहले के निर्मित वाहनों के कुछ पुर्जें खराब होने की बात भी स्वीकारी गई है। हालांकि बीएस-6 फेज-2 मानकों के अनुरूप बने नए वाहन ई20 के लिए तैयार किए गए हैं और उनमें ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बने पहली पसंद
हाल के दिनों में लोग हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हाइब्रिड वाहन लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक माने जा रहे हैं जबकि शहर के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। शोरूम संचालकों का कहना है कि आनेवाले महीनों में वैकल्पिक ईंधन और नई तकनीक वाले वाहनों का पंजीकरण और तेजी से बढ़ सकता है।
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