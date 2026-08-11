Dhanbad News: सिंफर पहाड़ के जंगल के बीच जागी झारखंडेश्वर बाबा पर आस्था

Dhanbad News: शहर की भागदौड़ से दूर, सिंफर पहाड़ पर एक प्राचीन शिवलिंग है, जिसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। स्थानीय युवाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके फिर से पूजा-अर्चना की शुरुआत की। जंगल में स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच निर्भीक आस्था का प्रतीक बना हुआ है, जहाँ सांप-बिच्छू भी आराम से देखे जा सकते हैं।

Dhanbad News: शहर की भागदौड़ से कुछ दूर सिंफर पहाड़ की ऊंचाई पर जब जंगल की पगडंडी से होकर कदम बढ़ते हैं तो धीरे-धीरे शहरी शोर पीछे छूट जाता है। चारों ओर पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और पहाड़ की शांति के बीच अचानक सामने आता है एक छोटा-सा शिवधाम। यहां न घंटियों का शोर है, न भीड़ का कोलाहल, लेकिन वातावरण में हर-हर महादेव की अनुभूति सहज ही महसूस होती है। यही है श्रीश्री 1008 झारखंडेश्वर महाराज का अनोखा मंदिर, जहां वर्षों से एक प्राचीन शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। न जाने कब और किसने स्थापित किया शिवलिंग

स्थानीय लोगों की जानकारी स्थानीय लोगों के अनुसार पहाड़ के ऊपर स्थित इस शिवलिंग की स्थापना कब हुई और इसे किसने स्थापित किया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पुरखों ने भी इस शिवलिंग को इसी स्थान पर देखा था। यही कारण है कि लोगों के बीच यह विश्वास गहरा है कि यहां विराजमान शिवलिंग स्वयंभू हैं। कहा जाता है कि कभी यहां केवल झोपड़ीनुमा मंदिर था। कुछ स्थानीय लोग ही वहां पहुंचकर पूजा-अर्चना शुरू की थी। बाद में जंगल अधिक घना होने और रास्ता कठिन होने के कारण धीरे-धीरे पूजा-पाठ भी कम हो गया। प्रकृति ने मंदिर और शिवलिंग को अपने आंचल में कुछ इस तरह समेट लिया कि लंबे समय तक यह स्थान लोगों की नजरों से लगभग ओझल रहा।

युवाओं ने संभाली आस्था की विरासत समय बदला तो स्थानीय युवाओं ने इस धरोहर को फिर से संवारने का बीड़ा उठाया। युवाओं ने श्रमदान कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पहाड़ की चढ़ाई, जंगल की कठिन राह और सीमित संसाधनों के बावजूद युवाओं ने मिलकर मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पिछले शिवरात्रि पर यहां पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इसके बाद से मंदिर में पूजा-अर्चना ने फिर गति पकड़ ली है। अब प्रतिदिन सुबह पांच बजे से विधिवत पूजा शुरू होती है। सावन में श्रद्धालुओं की आस्था और भी उमड़ रही है।

सांप-बिच्छुओं के बीच भी निर्भय आस्था इस मंदिर की एक और विशेषता लोगों को आकर्षित करती है। जंगल के बीच होने के कारण मंदिर और उसके आसपास अक्सर सांप-बिच्छू दिखाई देते हैं। इसके बावजूद श्रद्धालु भय के बजाय निर्भीक आस्था के साथ यहां पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक किसी भक्त को इन जीव-जंतुओं से नुकसान नहीं पहुंचा है। लोगों का कहना है कि मंदिर का जीर्णोद्धार केवल एक धार्मिक स्थल का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि पुरखों से मिली आस्था की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास के साथ जंगल बचाने का संकल्प भी है।