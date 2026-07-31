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Dhanbad News: पंचायतों में संचालित योजना की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय सभागार में पंचायत स्तरीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ लक्ष्मण यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुँचाने और रिकॉर्ड को अपडेट रखने पर ज़ोर दिया।

Dhanbad News: पंचायतों में संचालित योजना की समीक्षा

Dhanbad News: प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को पंचायत स्तरीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक बीडीओ लक्ष्मण यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए फाइलों को अद्यतन रखने तथा लंबित कार्यों को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा पात्र लाभुकों की सूची सही तरीके से तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं का रिकॉर्ड समय पर अपडेट रखने, कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरतने, पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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बैठक में विभिन्न अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों के अलावा प्रखंड के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।

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