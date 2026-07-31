Dhanbad News: पंचायतों में संचालित योजना की समीक्षा

Dhanbad News: प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को पंचायत स्तरीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक बीडीओ लक्ष्मण यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए फाइलों को अद्यतन रखने तथा लंबित कार्यों को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा पात्र लाभुकों की सूची सही तरीके से तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं का रिकॉर्ड समय पर अपडेट रखने, कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरतने, पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।