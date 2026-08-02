Dhanbad News: मुरलीडीह कोलियरी में सेवानिवृत्त कर्मियों को दी गई विदाई
Dhanbad News: मुरलीडीह 20/21 पिट्स कोलियरी परिसर में एक समारोह में सेवानिवृत्त कर्मियों शिवलाल महतो और राम प्रसाद महतो को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उनके योगदान को सराहा गया और उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और अन्य पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन पीएन तिवारी ने किया।
Dhanbad News: मुरलीडीह 20/21 पिट्स कोलियरी परिसर में शनिवार को आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त कर्मी शिवलाल महतो व राम प्रसाद महतो को भावभीनी विदाई दी गई। सहकर्मियों व अधिकारियों ने उनके लंबे सेवाकाल और योगदान की सराहना करते हुए पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। प्रबंधन की ओर से प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, ब्रीफकेस, घड़ी और श्रीफल भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीनियर फोरमैन इंचार्ज पीएन तिवारी ने किया। मौके पर मुखिया बदरूद्दीन अंसारी, निर्मल चंद्र रवानी, मोईन अंसारी, दुखन महतो, कृष्ण रजक, प्रमोद कुमार सिंह, केदारनाथ सिंह, बालेश्वर बढ़ई, सैमुद्दीन अंसारी, अशोक कुमार तिवारी, शमसुद्दीन अंसारी, दयाल महतो आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।