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Dhanbad News: मुरलीडीह कोलियरी में सेवानिवृत्त कर्मियों को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: मुरलीडीह 20/21 पिट्स कोलियरी परिसर में एक समारोह में सेवानिवृत्त कर्मियों शिवलाल महतो और राम प्रसाद महतो को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उनके योगदान को सराहा गया और उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और अन्य पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन पीएन तिवारी ने किया।

Dhanbad News: मुरलीडीह कोलियरी में सेवानिवृत्त कर्मियों को दी गई विदाई

Dhanbad News: मुरलीडीह 20/21 पिट्स कोलियरी परिसर में शनिवार को आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त कर्मी शिवलाल महतो व राम प्रसाद महतो को भावभीनी विदाई दी गई। सहकर्मियों व अधिकारियों ने उनके लंबे सेवाकाल और योगदान की सराहना करते हुए पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। प्रबंधन की ओर से प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, ब्रीफकेस, घड़ी और श्रीफल भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीनियर फोरमैन इंचार्ज पीएन तिवारी ने किया। मौके पर मुखिया बदरूद्दीन अंसारी, निर्मल चंद्र रवानी, मोईन अंसारी, दुखन महतो, कृष्ण रजक, प्रमोद कुमार सिंह, केदारनाथ सिंह, बालेश्वर बढ़ई, सैमुद्दीन अंसारी, अशोक कुमार तिवारी, शमसुद्दीन अंसारी, दयाल महतो आदि मौजूद थे।

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