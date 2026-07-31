Dhanbad News: रुपए दोगुना करने के नाम पर रिटायर टाटाकर्मी से दो लाख की ठगी
Dhanbad News: भौंरा ओपी क्षेत्र के कालीमेला निवासी सेवानिवृत्त टाटाकर्मी हरिराम यादव से रुपए दोगुना करने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।
Dhanbad News: भौंरा ओपी क्षेत्र के कालीमेला निवासी सेवानिवृत्त टाटाकर्मी हरिराम यादव से रुपए दोगुना करने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब न्यायालय के आदेश पर जोड़ापोखर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित के अनुसार 27 अक्टूबर 2023 को बीरेंद्र पासवान, रामदेव पासवान (दोनों निवासी डुमरी नंबर 3) और रामजानपुर निवासी संजय राम उनके घर आए थे। तीनों ने एक योजना में निवेश कर एक महीने में रुपए दोगुना करने का झांसा देकर दो लाख रुपए ले लिए।
जोड़ापोखर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कांड अंकित कर लिया है।
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