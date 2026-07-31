Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: रुपए दोगुना करने के नाम पर रिटायर टाटाकर्मी से दो लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: भौंरा ओपी क्षेत्र के कालीमेला निवासी सेवानिवृत्त टाटाकर्मी हरिराम यादव से रुपए दोगुना करने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।

Dhanbad News: रुपए दोगुना करने के नाम पर रिटायर टाटाकर्मी से दो लाख की ठगी

Dhanbad News: भौंरा ओपी क्षेत्र के कालीमेला निवासी सेवानिवृत्त टाटाकर्मी हरिराम यादव से रुपए दोगुना करने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा धनबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब न्यायालय के आदेश पर जोड़ापोखर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित के अनुसार 27 अक्टूबर 2023 को बीरेंद्र पासवान, रामदेव पासवान (दोनों निवासी डुमरी नंबर 3) और रामजानपुर निवासी संजय राम उनके घर आए थे। तीनों ने एक योजना में निवेश कर एक महीने में रुपए दोगुना करने का झांसा देकर दो लाख रुपए ले लिए।

जोड़ापोखर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कांड अंकित कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।