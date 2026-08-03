Dhanbad News: रिटायर वरीय ओवरमैन को दी गई विदाई
Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी के परियोजना वर्कशाप में रविवार को समारोह आयोजित कर रिटायर वरीय ओवरमैन रेवती रमन दास को विदाई दी गई। इस दौरान सहयोगियों व प्रबंधन उन्
Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी के परियोजना वर्कशाप में रविवार को समारोह आयोजित कर रिटायर वरीय ओवरमैन रेवती रमन दास को विदाई दी गई। इस दौरान सहयोगियों व प्रबंधन उन्हें फूल माला व उपहार देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह मोदीडीह कोलियरी के एजेंट संतोष चौधरी, आरके तिवारी, अशोक साव, सत्येन्द्र सिंह, पीयूष चक्रवर्ती, विजय कुमार, रमेश सिंह, सदेश चौहान, संजीव यादव, राजकुमार निषाद आदि उपस्थित थे।
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