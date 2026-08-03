Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: रिटायर वरीय ओवरमैन को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी के परियोजना वर्कशाप में रविवार को समारोह आयोजित कर रिटायर वरीय ओवरमैन रेवती रमन दास को विदाई दी गई। इस दौरान सहयोगियों व प्रबंधन उन्

Dhanbad News: रिटायर वरीय ओवरमैन को दी गई विदाई

Dhanbad News: तेतुलमारी कोलियरी के परियोजना वर्कशाप में रविवार को समारोह आयोजित कर रिटायर वरीय ओवरमैन रेवती रमन दास को विदाई दी गई। इस दौरान सहयोगियों व प्रबंधन उन्हें फूल माला व उपहार देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह मोदीडीह कोलियरी के एजेंट संतोष चौधरी, आरके तिवारी, अशोक साव, सत्येन्द्र सिंह, पीयूष चक्रवर्ती, विजय कुमार, रमेश सिंह, सदेश चौहान, संजीव यादव, राजकुमार निषाद आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।