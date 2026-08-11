Dhanbad News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर से ईको जांच शुरू
Dhanbad News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) में लंबे समय से बंद इकोकार्डियोग्राफी जांच फिर से शुरू हो गई है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ विपिन सिन्हा के आने से हृदय रोगियों को नियमित रूप से ईको जांच की सुविधा मिल रही है। इससे उन्हें निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही।
Dhanbad News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) में लंबे समय से बंद इकोकार्डियोग्राफी (ईको) जांच फिर से शुरू हो गई है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ विपिन सिन्हा के आने से मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। अस्पताल में हृदय रोगियों की ईको जांच नियमित रूप से की जा रही है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें जांच के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में जाकर अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। बता दें कि पहले भी एसएनएमएमसीएच में ईको जांच होती थी। मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ यूके ओझा मरीजों का ईको करते थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यह सेवा लगभग बंद हो गई थी। इससे मरीजों को परेशानी हो रही थी। कभी-कभी मेडिसिन के वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ एमके दुबे जांच कर रहे थे। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ विपिन सिन्हा के आने के बाद यह जांच व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। इससे हृदय रोगियों को विशेषज्ञ परामर्श के साथ आवश्यक जांच की सुविधा अस्पताल में ही मिल रही है。
ईको इसलिए जरूरी
ईको से हृदय की पंपिंग क्षमता, मांसपेशियों और वाल्व की स्थिति का आकलन किया जाता है। हार्ट फेल्योर, वाल्व संबंधी बीमारी, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय रोगों की पहचान में यह जांच महत्वपूर्ण है। सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलने से गरीब मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
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स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।
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