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Dhanbad News: तिसरा में पानी के लिए सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: अलकडीहा के साउथ तिसरा खटाल के ग्रामीणों ने पानी की घोर किल्लत के विरोध में सड़क जाम कर दी। पिछले छह महीनों से पीट वाटर नहीं मिल रहा है, जिससे वे परेशान हैं। उनका कहना है कि जब तक पानी की आपूर्ति नहीं होती, कोयले का परिवहन भी बंद रहेगा।

Dhanbad News: तिसरा में पानी के लिए सड़क जाम

Dhanbad News: अलकडीहा। साउथ तिसरा खटाल और आसपास के ग्रामीणों ने पानी की घोर किल्लत से नाराज होकर साउथ तिसरा रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क जाम कर दी। ग्रामीण पिछले छह महीनों से पीट वाटर की आपूर्ति न होने से परेशान हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पावर प्लांट को होने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पानी का एकमात्र साधन पीट वाटर ही है। प्रबंधन से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक पानी की आपूर्ति बहाल नहीं होगी, तब तक परिवहन अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा।

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