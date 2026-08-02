Dhanbad News: धनबाद-बलियापुर हीरक की जर्जर सड़क के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन

Dhanbad News: धनबाद के सूर्या हाईलैंड सिटी के निवासियों ने रविवार को बलियापुर हीरक रोड की खराब स्थिति और क्षतिग्रस्त पुल को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपायुक्त से सड़क की मरम्मत और पुल के पुनर्निर्माण की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति गंभीर है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। धनबाद(भूईफोड़)-बलियापुर हीरक रोड की बदहाल स्थिति और क्षतिग्रस्त पुल के कारण भारी वाहनों के परिचालन से परेशान सूर्या हाईलैंड सिटी के निवासियों का रविवार को आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त से अविलंब सड़क की मरम्मत तथा क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कभी धनबाद की सबसे सुगम सड़कों में गिनी जाने वाली धनबाद- बलियापुर हीरक रोड आज बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क की बदहाली के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हर्ल के बड़े वाहनों का परिचालन भी इसी सड़क से स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रधानखंता स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद सिंदरी (हर्ल) जाने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन इसी मार्ग से कराया जा रहा है। लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। सुबह और शाम के समय सड़क पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और आपातकालीन सेवाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है।

डिमांड्स को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन प्रदर्शन के बाद उपायुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कई मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि प्रधानखंता के क्षतिग्रस्त पुल का शीघ्र पुनर्निर्माण कर उसे भारी वाहनों के आवागमन के योग्य बनाया जाए, ताकि हीरक रोड पर भारी वाहनों का दबाव कम हो सके। साथ ही इस सड़क की केवल गड्ढों की भराई नहीं, बल्कि पूरी सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए। इसके अलावा फोरलेन निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा आबादी वाले क्षेत्र में डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।

भूईफोड़ - बलियापुर सड़क को फोरलेन बनाना है इससे पूर्व टू लेन की मरम्मत को लेकर आरसीडी की ओर से टेंडर निकाला गया है। लेकिन दो बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई संवेदक ने इस पर रुची नहीं दिखाई। दरअसल मंहगे अलकतरा और रॉयल्टी चालान के विरोध में संवेदक टेंडर में भाग नहीं ले रहे हैं।