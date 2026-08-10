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Dhanbad News: जोडापोखर में भागा फीडर में ब्रेकडाउन से बिजली संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: जोडापोखर के निवासी अनियमित बिजली आपूर्ति और बार-बार ट्रिपिंग से परेशान हैं। उमस भरी गर्मी में तकनीकी खराबियों के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी फॉल्ट का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

Dhanbad News: जोडापोखर में भागा फीडर में ब्रेकडाउन से बिजली संकट

Dhanbad News: जोडापोखर, प्रतिनिधि। जोडापोखर थाना क्षेत्र के लोग पिछले कई दिनों से अनियमित बिजली आपूर्ति और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से बेहद परेशान हैं। उमस भरी गर्मी में बिजली की इस आंखमिचौली से आम जनजीवन, घरेलू कामकाज और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।वर्तमान में भागा फीडर में तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है। बिजली विभाग के कर्मचारी फॉल्ट का पता लगाने के लिए लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। विभागीय कर्मियों के अनुसार, फॉल्ट मिलते ही मरम्मत कर आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। स्थानीय निवासियों ने रोज-रोज की इस समस्या से निजात पाने के लिए विभाग से तकनीकी खराबी का स्थायी समाधान निकालने की पुरजोर मांग की है।

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