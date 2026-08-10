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Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूब रहे बोकारो के दो युवकों को स्थानीय तैराकों ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भटिंडा फॉल में एक हादसा टल गया। स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने दो युवकों को डूबने से बचा लिया। बोकारो के पांच युवक रविवार शाम झरने पर पार्टी कर रहे थे, तभी एक युवक गिरकर बहने लगा। तैराकों ने तुरंत पानी में कूदकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया।

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूब रहे बोकारो के दो युवकों को स्थानीय तैराकों ने बचाया

Dhanbad News: पुटकी, प्रतिनिधि।  मुनीडीह क्षेत्र स्थित भटिंडा फॉल में रविवार की शाम हादसा टल गया।

घटनाक्रम

झरने में डूब रहे बोकारो के दो युवकों को स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने समय रहते पानी में कूदकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद सभी युवक वहां से वापस लौट गए। जानकारी के अनुसार, बोकारो से पांच युवक दो मोटरसाइकिल से रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे भटिंडा फॉल घूमने पहुंचे थे। बताया जाता है कि सभी युवक वहां पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक सुरक्षा रस्सी पार कर गिरते झरने के समीप फोटो लेने लगा।

बचाव प्रयास

इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसे बचाने के प्रयास में उसका दूसरा साथी भी पानी में चला गया। तीसरा युवक भी दोनों को बचाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया और एक चट्टान में फंस गया। इधर, दो युवक पानी की तेज धार के साथ झरने के नीचे गहरे पानी में जा गिरे। युवकों को डूबता देख स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद पांचों युवक वहां से वापस बोकारो लौट गए।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

भटिंडा फॉल में क्या हादसा हुआ?
भटिंडा फॉल में दो युवक डूबने लगे, लेकिन स्थानीय तैराकों ने उन्हें बचा लिया।
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