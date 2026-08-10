Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूब रहे बोकारो के दो युवकों को स्थानीय तैराकों ने बचाया
Dhanbad News: भटिंडा फॉल में एक हादसा टल गया। स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने दो युवकों को डूबने से बचा लिया। बोकारो के पांच युवक रविवार शाम झरने पर पार्टी कर रहे थे, तभी एक युवक गिरकर बहने लगा। तैराकों ने तुरंत पानी में कूदकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया।
Dhanbad News: पुटकी, प्रतिनिधि। मुनीडीह क्षेत्र स्थित भटिंडा फॉल में रविवार की शाम हादसा टल गया।
घटनाक्रम
झरने में डूब रहे बोकारो के दो युवकों को स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने समय रहते पानी में कूदकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद सभी युवक वहां से वापस लौट गए। जानकारी के अनुसार, बोकारो से पांच युवक दो मोटरसाइकिल से रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे भटिंडा फॉल घूमने पहुंचे थे। बताया जाता है कि सभी युवक वहां पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक सुरक्षा रस्सी पार कर गिरते झरने के समीप फोटो लेने लगा।
बचाव प्रयास
इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसे बचाने के प्रयास में उसका दूसरा साथी भी पानी में चला गया। तीसरा युवक भी दोनों को बचाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया और एक चट्टान में फंस गया। इधर, दो युवक पानी की तेज धार के साथ झरने के नीचे गहरे पानी में जा गिरे। युवकों को डूबता देख स्थानीय तैराक लख्खी राम बाउरी और नितेश महतो ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद पांचों युवक वहां से वापस बोकारो लौट गए।
अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।