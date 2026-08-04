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Dhanbad News: उमवि बरमसिया में चोरी की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड के मुराईडीह कॉलोनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी ने बरोरा थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर बिजली की वायरिंग और अन्य उपकरण चुराए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Dhanbad News: उमवि बरमसिया में चोरी की शिकायत

Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड के मुराईडीह कॉलोनी में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से विद्यालय प्रबंधन परेशान है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी ने बरोरा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि अज्ञात चोरों द्वारा कई बार विद्यालय का ताला तोड़कर बिजली की वायरिंग क्षतिग्रस्त कर दी गई। इसके अलावा कक्षा-3 के पेयजल कनेक्शन का नल भी चुरा लिया गया। गैस सिलेंडर को विद्यालय परिसर के बाहर फेंक दिया तथा एक सिलेंडर ले गए। प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराई गई थी।

विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है।

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