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Dhanbad News: बारिश के मौसम में आद आई 492 खराब डीप ट्यूबवेल की मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बरसात के मौसम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिले में 492 खराब डीप ट्यूबवेल की मरम्मत का टेंडर निकाला है। यह कार्य चार प्रखंडों में किया जाएगा, जिसमें धनबाद, गोविंदपुर, एग्यारकुंड और बलियापुर शामिल हैं। इस मरम्मत से स्थानीय लोगों और किसानों को लाभ मिलेगा।

Dhanbad News: बारिश के मौसम में आद आई 492 खराब डीप ट्यूबवेल की मरम्मत

Dhanbad News: पूरी गर्मी का मौसम खत्म हो गया। बरसात आ गया है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जिले में 492 खराब डीप ट्यूबवेल (नलकूप) की मरम्मत की याद आई। इसको लेकर विभाग ने टेंडर निकाला है। कहा कि जिस ठेकेदार को काम आवंटन होगा, उसे चार महीने में पूरा करना है। यानी बरसात में भी इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा। विभागीय अधिकारी का कहना है कि जिले के चार प्रखंडों में काम किया जाएगा। धनबाद, गोविंदपुर, एग्यारकुंड और बलियापुर क्षेत्र में काम किया जाएगा।

कार्य की विभाजन

यह काम को पांच भागों में बांटा गया है, जिससे काम जल्द हो सके। धनबाद में 100, गोविंदपुर सिविल एसडीओ 110, गोविंदपुर में 82, एग्यारकुंड 70, बलियापुर में 130 ट्यूबवेल की मरम्मत की जाएगी। कुल 22 लाख से अधिक की लागत से यह काम कराया जा रहा है। वहीं अधिकारी का कहना है कि पानी खींचने के लिए इन पर बिजली या डीजल से चलने वाले पंप (जैसे सबमर्सिबल या सेंट्रीफ्यूगल पंप) लगाए जाते हैं। किसानों द्वारा फसलों को पर्याप्त पानी देने के लिए यह सबसे बड़ा साधन है। बारिश नहीं होने या सूखा पड़ने पर भी इससे निरंतर पानी मिलता रहता है। गहराई से आने के कारण इसका पानी सामान्य कुओं की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वच्छ होता है।

स्थानीय लाभ

492 डीप ट्यूबवेल की मरम्मत की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ किसानों को राहत मिलेगी। मरम्मत के दौरान खराब मोटर बदलने, ट्यूबवेल की सफाई और जरूरी तकनीकी कार्य किए जाएंगे।

- मुकेश कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

सामान्य प्रश्न

डीप ट्यूबवेल की मरम्मत किस विभाग द्वारा की जा रही है?
डीप ट्यूबवेल की मरम्मत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा की जा रही है।
Hindustan | Bureau

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