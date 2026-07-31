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Dhanbad News: दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बने प्रदीप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गोविंदपुर में वाणी मंदिर दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनूप साव ने की और समिति का पुनर्गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रदीप गुप्ता अध्यक्ष बनाए गए। अन्य सदस्यों में नितेश गुप्ता, प्रशांत दास, और तापस दास उपाध्यक्ष बने। सचिव अनिल दास हैं, और कोषाध्यक्ष चीकू अग्रवाल को चुना गया।

Dhanbad News: दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बने प्रदीप

Dhanbad News: गोविंदपुर, प्रतिनिधि। वाणी मंदिर दुर्गा पूजा समिति गोविंदपुर की बैठक शुक्रवार को अनूप साव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें समिति का पुनर्गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रदीप गुप्ता अध्यक्ष, नितेश गुप्ता, प्रशांत दास, पीकू दां, जग्गू साव एवं तापस दास उपाध्यक्ष, अनिल दास सचिव, सोनू साव एवं संदीप गुप्ता सह सचिव, चीकू अग्रवाल कोषाध्यक्ष, बाबू अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष तथा जीतू गुप्ता पूजा प्रभारी चुने गए। नंदलाल अग्रवाल, सुनील सरिया, प्रसन्नजीत अग्रवाल, अमरदीप सिंह, अनूप साव, जितेश भगत, बलराम प्रसाद साव, राजेश दुदानी, राजू राय, राजा दास, ओम प्रकाश बजाज एवं दिलीप साव संरक्षक मंडल में शामिल किए गए। अंकित गुप्ता, अंकित बजाज, शुभम साव, राजा राम, सोमन दास, नरेश बाउरी, पंकज दास, राजू दास, तोतन दास, बिट्टू दास, बुवाई दास, देबू चटर्जी, लक्ष्मी साव, मुन्ना बर्मन, रवि रवानी, रिंटू पंडित एवं नवीन बर्मन कार्य समिति सदस्य चुने गए।

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