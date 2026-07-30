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Dhanbad News: कुसुम विहार में होगी प्राचीन दुर्गा मंदिर व शिवलिंग की स्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बागडिगी कोलियरी के प्राचीन दुर्गा मंदिर की पवित्र मिट्टी और शिवलिंग को कुसुम विहार फेज एक कॉलोनी में स्थापित किया गया। पंडित सुकुमार मुखर्जी ने अंतिम पूजा-अर्चना की। विस्थापित बागडिगी के नागरिकों ने भक्तिभाव के साथ नई जगह पूजा की। यह पुनर्स्थापन उनके लिए जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक है।

Dhanbad News: कुसुम विहार में होगी प्राचीन दुर्गा मंदिर व शिवलिंग की स्थापना

Dhanbad News: बागडिगी कोलियरी के प्राचीन दुर्गा मंदिर की पवित्र मिट्टी और शिवलिंग की स्थापना अब कुसुम विहार फेज एक कॉलोनी में होगी। बुधवार को मां दुर्गा मंदिर की मूर्ति का ढांचा और पवित्र मिट्टी को पुराने मंदिर से ले जाकर नई कॉलोनी में स्थापित करने के लिए अंतिम पूजा-अर्चना पंडित सुकुमार मुखर्जी ने संपन्न कराई। इस अवसर पर गाजे-बाजे के साथ उत्साहित श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा के ढांचे को वाहन पर लादकर कुसुम विहार पहुंचाया। वहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत कर पूजा-अर्चना की। दरअसल, बागडिगी कोलियरी के लोगों का विस्थापन कुसुम विहार फेज एक कॉलोनी में हो चुका है, इसलिए उनकी आस्था को भी वहीं नई जगह दी जा रही है।

बागडिगी के लोगों के लिए यह सिर्फ मंदिर स्थापना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को छोड़े बिना नया घर बसाने जैसा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व पार्षद नंदलाल पासवान, हेमंत पासवान, अमित पासवान, जीतू पासवान, शंकर साव, उपेंद्र पासवान, रबिन्द्र पासवान, गुड्डू पासवान और अभय पासवान आदि मौजूद थे।

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