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Dhanbad News: दोपहर की बारिश से मिली राहत, अगले पांच दिनों तक होगी बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में गुरुवार को बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम सुहाना रहा, लेकिन सड़कों पर जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई। अगले पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, हालांकि अभी वर्षा की कमी बनी हुई है। किसानों को धान रोपनी के लिए राहत मिली है।

Dhanbad News: दोपहर की बारिश से मिली राहत, अगले पांच दिनों तक होगी बारिश

Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। धनबाद में गुरुवार की दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को एक बार फिर राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना रहा। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक धनबाद समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।मौसम

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विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक धनबाद में 419.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 520.2 मिमी होनी चाहिए थी। यानी जिले में अब भी 19 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश से किसानों को राहत मिली है और धान रोपनी में तेजी आने की उम्मीद है।

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