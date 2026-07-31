Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: कलियासोल के साहेबडंगाल आदिवासी टोला में दूर होगा पानी संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद के कलियासोल प्रखंड के मरकोरा गांव में कई वर्षों से चल रहे पेयजल संकट का समाधान होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग घर-घर पानी का कनेक्शन देने के लिए डीप बोरिंग करेगा, जिससे पांच हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह काम तीन महीने में पूरा होगा।

Dhanbad News: कलियासोल के साहेबडंगाल आदिवासी टोला में दूर होगा पानी संकट

Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। कलियासोल प्रखंड के मरकोरा गांव स्थित साहेबडंगाल आदिवासी टोला में वर्षों से चले आ रहे पेयजल संकट से लोगों को राहत मिलेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग क्षेत्र में डीप बोरिंग करा कर घर-घर पानी का कनेक्शन देगा। इससे पांच हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए एक एचपी क्षमता का डीसी सोलर मोटर लगाया जाएगा। योजना के तहत 200 मीटर डीप बोरिंग की जाएगी। यह काम तीन महीने में पूरा किया जाएगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल का कहना है कि क्षेत्र में पानी संकट काफी अधिक है। कुछ जगहों पर चापाकल है, जहां से दर्जनों घरों के लोग पानी लेते हैं।

डीप बोरिंग होने के बाद घर-घर कनेक्शन देकर पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। जिस संवेदक को काम मिलेगा, उसे तीन महीने में पूरा करना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।