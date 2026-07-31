Dhanbad News: कलियासोल के साहेबडंगाल आदिवासी टोला में दूर होगा पानी संकट
Dhanbad News: धनबाद के कलियासोल प्रखंड के मरकोरा गांव में कई वर्षों से चल रहे पेयजल संकट का समाधान होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग घर-घर पानी का कनेक्शन देने के लिए डीप बोरिंग करेगा, जिससे पांच हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह काम तीन महीने में पूरा होगा।
Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। कलियासोल प्रखंड के मरकोरा गांव स्थित साहेबडंगाल आदिवासी टोला में वर्षों से चले आ रहे पेयजल संकट से लोगों को राहत मिलेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग क्षेत्र में डीप बोरिंग करा कर घर-घर पानी का कनेक्शन देगा। इससे पांच हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए एक एचपी क्षमता का डीसी सोलर मोटर लगाया जाएगा। योजना के तहत 200 मीटर डीप बोरिंग की जाएगी। यह काम तीन महीने में पूरा किया जाएगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल का कहना है कि क्षेत्र में पानी संकट काफी अधिक है। कुछ जगहों पर चापाकल है, जहां से दर्जनों घरों के लोग पानी लेते हैं।
डीप बोरिंग होने के बाद घर-घर कनेक्शन देकर पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। जिस संवेदक को काम मिलेगा, उसे तीन महीने में पूरा करना है।
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