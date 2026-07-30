Dhanbad News: सेठ कोठी से 50 परिवारों को लक्ष्मीनगर किया गया शिफ्ट

Dhanbad News: झरिया के सेठ कोठी से 50 वरिवारों को लक्ष्मीनगर में शिफ्ट किया गया। बीसीसीएल के सहयोग से परिवारों की शिफ्टिंग में देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका भी रही। जीनागोरा सेठ कोठी क्षेत्र के 50 विस्थापित परिवारों को नवनिर्मित लक्ष्मी कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास देकर पुनर्वासित किया गया। बुधवार को कंपनी के प्रबंध निदेशक एलबी सिंह, निदेशक कुंभनाथ सिंह, एलबी सिंह के पुत्र विवेक सिंह, एवं लोदना महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कॉलोनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व नवनिर्मित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर नॉर्थ तीसरा परियोजना पदाधिकारी अजय कुमार विश्वकर्मा, एरिया एजीएम परवेज आलम, जयरामपुर पीओ अनिल कुमार, विवेक सिंह, पार्षद संजय यादव, छोटू सिंह, सबूर गोराई, महिप सिंह, सपन पासवान, अजय सिंह और सनी कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे।