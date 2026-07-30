Dhanbad News: सेठ कोठी से 50 परिवारों को लक्ष्मीनगर किया गया शिफ्ट
Dhanbad News: झरिया के सेठ कोठी से 50 परिवारों को लक्ष्मीनगर में शिफ्ट किया गया। बीसीसीएल और देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने सहयोग किया। इन परिवारों को लक्ष्मी कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान किया गया। उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख लोग शामिल हुए और शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की गई।
Dhanbad News: झरिया के सेठ कोठी से 50 वरिवारों को लक्ष्मीनगर में शिफ्ट किया गया। बीसीसीएल के सहयोग से परिवारों की शिफ्टिंग में देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका भी रही। जीनागोरा सेठ कोठी क्षेत्र के 50 विस्थापित परिवारों को नवनिर्मित लक्ष्मी कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास देकर पुनर्वासित किया गया। बुधवार को कंपनी के प्रबंध निदेशक एलबी सिंह, निदेशक कुंभनाथ सिंह, एलबी सिंह के पुत्र विवेक सिंह, एवं लोदना महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कॉलोनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व नवनिर्मित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर नॉर्थ तीसरा परियोजना पदाधिकारी अजय कुमार विश्वकर्मा, एरिया एजीएम परवेज आलम, जयरामपुर पीओ अनिल कुमार, विवेक सिंह, पार्षद संजय यादव, छोटू सिंह, सबूर गोराई, महिप सिंह, सपन पासवान, अजय सिंह और सनी कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे।
निदेशक कुंभनाथ सिंह ने कहा कि विस्थापितों को झरिया में ही बसाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।