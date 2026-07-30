Dhanbad News: सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में आचार्य सम्मान समारोह
Dhanbad News: सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में आचार्य सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान विद्या विकास समिति के नीरज कुमार लाल ने कहा कि बच्चों को कोचिंग संस्कृति से दूर रहना चाहिए ताकि उनकी सोच और आत्मनिर्भरता प्रभावित न हो। प्रो. सुधीर कुमार सिंह ने शिक्षक-छात्र को मुख्य धुरी मानते हुए महत्व बताया।
Dhanbad News: सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में बुधवार को आचार्य सम्मान समारोह हुआ। इसमें विद्यालय के आचार्यों को सम्मानित किया गया। मौके पर विद्या विकास समिति के विभाग प्रमुख नीरज कुमार लाल ने कहा कि बच्चों को कोचिंग संस्कृति से दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बच्चों की मौलिक सोच और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। प्रो. सुधीर कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विद्यालय की मुख्य धुरी शिक्षक और विद्यार्थी हैं, इसलिए सभी योजनाओं के केंद्र में यही होने चाहिए। सचिव शशि भूषण कुमार गुप्ता ने विद्यालय में संस्कारयुक्त शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य सुनील कुमार पाठक ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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