Dhanbad News: रास्ता बंद होने की आशंका को लेकर सुरूंगा व आसपास के ग्रामीण चिंतित
Dhanbad News: बलियापुर में प्रधानखंता-सिंदरी रेलखंड के विस्तार से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होगा। नतीजतन, उन्हें सिंदरी और धनबाद जाने के लिए 10 किमी अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। विधायक और प्रमुख ने मामले को डीआरएम के सामने रखा है और समाधान की मांग की है। ग्रामीण आंदोलन के लिए भी तैयार हैं यदि समस्या का हल नहीं निकला।
Dhanbad News: बलियापुर, प्रतिनिधि। प्रधानखंता-सिंदरी रेलखंड के विस्तारीकरण कार्य ने सुरूंगा व आसपास के ग्रामीणों के आवागमन सुविधा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सुरूंगा सहित आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि रेलखंड का विस्तारीकरण होने से सुरूंगा कुंभकार टोला के पास स्थित अस्थायी रास्ता बंद हो जाएगा। इससे सुरूंगा, पहाड़ीगोड़ा, कुसमाटांड़, मुकुंदा, तेतुलटांड़, राजाबस्ती, बालीचिड़का सहित आसपास के ग्रामीणों को सिंदरी, झरिया, धनबाद आदि आवागमन के लिए दस किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। आपातकालीन समय में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाएगी। हालांकि विधायक चंद्रदेव महतो व प्रमुख पिंकी देवी ने मामले से डीआरएम को अवगत भी कराया है।
विधायक ने डीआरएम से सुरूंगा के पास लोगों के आवागमन के लिए आरओबी या आयुबी निर्माण की बातें कही है। डीआरएम ने मामले में अनुकूल कार्रवाइ करने का भरोसा भी दिया है। दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यदि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हुइ तो इसको लेकर ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होंगे।
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