Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: रास्ता बंद होने की आशंका को लेकर सुरूंगा व आसपास के ग्रामीण चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: बलियापुर में प्रधानखंता-सिंदरी रेलखंड के विस्तार से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होगा। नतीजतन, उन्हें सिंदरी और धनबाद जाने के लिए 10 किमी अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। विधायक और प्रमुख ने मामले को डीआरएम के सामने रखा है और समाधान की मांग की है। ग्रामीण आंदोलन के लिए भी तैयार हैं यदि समस्या का हल नहीं निकला।

Dhanbad News: रास्ता बंद होने की आशंका को लेकर सुरूंगा व आसपास के ग्रामीण चिंतित

Dhanbad News: बलियापुर, प्रतिनिधि। प्रधानखंता-सिंदरी रेलखंड के विस्तारीकरण कार्य ने सुरूंगा व आसपास के ग्रामीणों के आवागमन सुविधा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सुरूंगा सहित आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि रेलखंड का विस्तारीकरण होने से सुरूंगा कुंभकार टोला के पास स्थित अस्थायी रास्ता बंद हो जाएगा। इससे सुरूंगा, पहाड़ीगोड़ा, कुसमाटांड़, मुकुंदा, तेतुलटांड़, राजाबस्ती, बालीचिड़का सहित आसपास के ग्रामीणों को सिंदरी, झरिया, धनबाद आदि आवागमन के लिए दस किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। आपातकालीन समय में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाएगी। हालांकि विधायक चंद्रदेव महतो व प्रमुख पिंकी देवी ने मामले से डीआरएम को अवगत भी कराया है।

विधायक ने डीआरएम से सुरूंगा के पास लोगों के आवागमन के लिए आरओबी या आयुबी निर्माण की बातें कही है। डीआरएम ने मामले में अनुकूल कार्रवाइ करने का भरोसा भी दिया है। दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यदि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हुइ तो इसको लेकर ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।