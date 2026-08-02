Dhanbad News: तीन दिन महुदा तक ही चलेगी चक्रधरपुर-गोमो मेमू
Dhanbad News: धनबाद में, आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के मद्देनजर, 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू ट्रेन तीन दिन तक महुदा तक ही चलेगी। ट्रेन चार, सात, और नौ अगस्त को महुदा जाएगी और वहीं से लौटेगी। गोमो और महुदा के बीच ट्रेन सेवा रद्द रहेगी।
Dhanbad News: धनबाद। आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के मद्देनजर इस सप्ताह तीन दिन 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू महुदा तक ही चलेगी। ट्रेन चार, सात और नौ अगस्त को महुदा तक आएगी और वहीं से लौट जाएगी। महुदा और गोमो के बीच ट्रेन दोनों ओर से रद्द रहेगी।
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