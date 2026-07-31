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Dhanbad News: विधायक शत्रुघ्न महतो का जनता दरबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बरोरा के चिटाही स्थित विधायक शत्रुघ्न महतो ने जनता दरबार का आयोजन किया, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों की बिजली, पेयजल, सड़क और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए और जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही।

Dhanbad News: विधायक शत्रुघ्न महतो का जनता दरबार

Dhanbad News: बरोरा। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के चिटाही स्थित आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को विधायक शत्रुघ्न महतो ने जनता दरबार का आयोजन कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली, पेयजल, सड़क, राशन कार्ड समेत अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से तत्काल संपर्क किया और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने तथा तय समय सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और आम जनता की खुशहाली उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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